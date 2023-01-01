Громовая поступь 3. Золотая молния. Дмитрий Мазуров (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Первый курс академии магии окончен. Что теперь? Каникулы? Значит, можно отдыхать со спокойной душой? Как бы не так. Ведь теперь, когда появилось свободное время, пора положить фундамент, что поднимет меня на вершину. И для этого, нужно воплотить в жизнь девиз, что скрыт глубоко в моей душе. Нужно �больше золота!



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