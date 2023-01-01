Громовая поступь 1. Зарождение грозы. Дмитрий Мазуров (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Чёрная молния струится по моим венам. Подарок судьбы или дар предков? Не важно! Ведь для того, кто вырос в трущобах, лишь сила имеет значение. Сожрать душу попаданца? Да легко. Никто не смеет пытаться захватить моё тело! Обретая силу и знания, я начну своё восхождение под грохот грома и отблески чёрной молнии.



Громовая поступь 1 слушать на видеосервисе Wink.