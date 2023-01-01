Гриферы на опушке. Алекс Гит (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение серии книг о приключениях в Minecraft! Четвертая книга о приключениях в Minecraft! Путешествие в «Майнкрафт» продолжается! В новой книге полюбившиеся герои столкнутся с неожиданной угрозой: персонажи решили выгнать игроков из «Майнкрафта». Спасая ситуацию, ребята не только разгадают тайну, но и получат важные уроки о дружбе и уважении.



Гриферы на опушке слушать на видеосервисе Wink.