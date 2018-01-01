Греческий учитель Сократ. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого русского писателя Льва Николаевича Толстого «Греческий учитель Сократ». "– Как только холод дойдeт до сердца, – сказал он, – тогда конец. Холод доходил уже до нижней части живота, когда Сократ, вдруг раскрывшись – потому что он был накрыт, – сказал своe последнее слово: – Не забудьте принести Асклепию в жертву петуха. Очевидно, он хотел сказать этим то, что он благодарен богу врачебной науки, который посредством изобретeнного им средства излечил его от жизни. – Исполним, – ответил Критон. – Но не имеешь ли ты ещe чего-нибудь сказать? На этот вопрос Сократ уже ничего не ответил…" Л.Н. Толстой, «Греческий учитель Сократ» Аудиокнига озвучена популярным артистом и известным актером дубляжа Олегом Новиковым, на чьем счету более 38 ролей в фильмах, в том числе «Интерны», «Филфак», «СашаТаня», «Склифософский» дублирование в более, чем 150 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Тихоокеанский рубеж 2» (2018), «Игра престолов», «Лига справедливости» (2017), «Инферно» (2016), «Варкрафт» (2016), «Марсианин» (2015), «Риддик» (2013), «Стартрек: Возмездие» (2013). ©



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