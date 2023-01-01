Греческие боги. Рассказы Перси Джексона. Рик Риордан (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Древнегреческая мифология, рассказанная самым известным героем современности – Перси Джексоном, лично знающим всех богов Олимпа. Оказывается, все было совсем не так, как мы привыкли считать. Например, Хаос сотворил небо только потому, что Гея слишком скучала. Персефону было необходимо вернуть на землю из мрачного царства Аида исключительно из-за… пирожных, ведь Громовержец Зевс остался без любимого лакомства. Геру чуть не отправили учиться в закрытую школу для девочек. А боги ветров делали презентации о погоде в «Power Point». Добро пожаловать в новый мир греческой мифологии!





Греческие боги слушать на видеосервисе Wink.