Гребень Хатшепсут. Александр Асмолов (книга, 2020) слушать онлайн

Бывает, что услышишь нежданно в ночной тиши или в городской суете свое имя и вздрогнешь. Голос тихий, отчетливый, будто над ухом, а нет никого рядом. Это шепот из других миров. Ни далеко, ни близко они – внутри нас, как воспоминания. Тонка и неуловима связь с потусторонним, но подвластна избранным. Веками посвященные Ордена Сынов Света хранят знания иных цивилизаций, дабы не нарушить баланс силы, но велик соблазн… Героиня мистического романа с детства видит необычные сны. Смутные догадки не покидают ее, но даже самые смелые фантазии меркнут перед тем, что начертано свыше в удивительной судьбе девушки. А начнется все с разговора о Кумранских свитках, найденных у Мертвого моря. Ниточка потянется к тайным знаниям фараонов, которые под видом священных скрижалей вывез когдато Моисей из Египта. Сложна и опасна тропинка к Третьей Книге, она под силу лишь рожденной в день Тхар.



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