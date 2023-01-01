Грань бездны. Роман Глушков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Уже несколько веков люди на Земле – вымирающие аборигены. Она захвачена загадочными Вседержителями, построившими на ней свои базы – исполинские Столпы. С тех пор мир разительно изменился: пересохли реки, моря и океаны, истончилась атмосфера, а огонь превратился в неукротимый метафламм. Жить на континентах больше невозможно, и остатки человечества покоряют новый для себя мир – сухое океанское дно. Они пьют воду тающих полярных льдов и воюют за ценные ресурсы – хлам, которым засоряют планету Вседержители. С помощью него люди строят не только крепости и оружие, но и сухопутные корабли-бронекаты… Шкипер одного такого бронеката Еремей Проныра Третий однажды нанимается для перевозки странного груза. Ему невдомек, что за этим грузом уже охотится могущественная Владычица Льдов. А тут вдруг новая беда: наниматель Проныры внезапно умирает на второй день пути! И теперь незадачливый шкипер вынужден сам распутывать клубок проблем, унаследованный от мертвого клиента.



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