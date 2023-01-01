Графиня де Монсоро. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Есть на свете два рода людей. Одни говорят, что прочитали А. Дюма в детстве и им этого достаточно. Так говорят зануды. Другие же пронесли любовь к творчеству великого мастера через всю жизнь и не разорвут своих отношений с ним никогда. Они не просто романтики, они ещe и очень мудрые люди. Их убеждать ни в чeм не надо. Обратимся к первым. Известно ли Вам, что Дюма был и остаeтся самым популярным автором на Земле. Фильмы, снятые по его сюжетам трудно сосчитать. Рыцарское отношение к женщине, крепкая дружба, честь и достоинство – вот чему учат нас книги Дюма. «Графиня де Монсоро» – ярчайшее тому подтверждение. Хитроумнейшие политические интриги, ожесточeнная схватка во имя любви красавицы, шут Шико с его нестареющим юморомЕ Вы ещe сомневаетесь? Проверьте сами. Не оторвeтесь до самого финала, а потомЕ Вы перейдeте во вторую категорию.



Графиня де Монсоро слушать на видеосервисе Wink.