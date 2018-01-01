Граф Монте-Кристо. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Граф Монте-Кристо – приключенческий роман Александра Дюма, классика французской литературы, написанный в 1844—1845 годах. Имя своему герою писатель придумал во время путешествия по Средиземному морю, когда он увидел остров Монтекристо и услышал легенду о зарытых там несметных сокровищах. Автор всего лишь немного изменил название острова. Увлекательную историю любви и верности, коварства и предательства прочел для вас заслуженный актер России Алексей Алексеевич Борзунов. ©



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