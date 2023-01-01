WinkАудиокнигиГраф Монте-Кристо. Александр Дюма
Граф Монте-Кристо. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература3570 мин12+
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Сюжет
Студия АРДИС предлагает вашему вниманию роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» – одна из самых популярных приключенческих книг в мировой литературе. Захватывающая история о романтической любви и несметных сокровищах, о коварном предательстве и справедливом возмездии – удивительная су�дьба узника замка Иф Эдмона Дантеса, превратившегося в ангела мщения, загадочного графа Монте-Кристо…
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