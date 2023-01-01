Граф Мечников. Василий Сахаров (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет пятую аудиокнигу популярной серии «Кубанская Конфедерация» известного российского писателя Василия Сахарова – «Граф Мечников». Получен новый приказ диктатора ККФ Симакова, и граф Александр Мечников вновь оставляет родину и пускается в путь. Он и его дружинники вместе с переселенцами и семьями должны колонизировать берега одичавшего Пиренейского полуострова. Задача сложная, поскольку Испания – вотчина людоедских племeн, которые не рады чужакам. Но граф отступать не собирается, а его воины верят в свои силы. Поэтому вскоре на Пиренеях появляется кубанский форт. Русские корабли совершают набеги на Англию и торговые походы на Балтику и в Северное море. Поисковики собирают оружие и ценные трофеи, которые остались под развалинами городов. Дипломаты ведут переговоры и производят наeм скандинавских викингов и питерских повольников. Строители восстанавливают инфраструктуру и возводят укрепления. И когда орды дикарей подобно всесокрушающему смерчу накатываются на земли графа, он встречает их так, как привык: с оружием в руках. Книга прочитана популярным актером, режиссером, сценаристом и известным актером дубляжа Юрием Титовым, на чьем счету дублирование многих современных лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Человек-паук: Вдали от дома (2019)», «Стекло (2019)», «Мэри Поппинс возвращается (2018)», «Ральф против интернета (2018)», «Слендермен (2018)», «Человек-муравей и Оса (2018)», «Суперсемейка 2 (2018)», «Погружение (2017)», и многих других....Слушайте книгу.



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