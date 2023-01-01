WinkАудиокнигиГраф Аверин. Колдун Российской империи. Виктор Дашкевич
Граф Аверин. Колдун Российской империи. Виктор Дашкевич (книга, 2023) слушать онлайн
7.82023, Аудиокнига
Русская литература, Детективы936 мин16+
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Сюжет
Первая книга серии о расследованиях графа Аверина. Магический Петербург, 1982 год. Граф Аверин расследует убийство дворянского сына, в котором обвиняют дивов, жестоких магических существ из Пустоши. Они подчиняются людям, но выходят из-под контроля, стоит почувствовать кровь или слабость хозя�ина. Аверин понимает, что это не первое убийство и за преступлениями стоит очень сильный див. В то же время на Петроградке появляется огромный демонический кот…
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