Град темных вод. Карина Вран (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Орочья степь освобождена от нашествия демонов. Но скромное участие Хэйт и компании не осталось незамеченным. Потом еще немножко наследили… Решено: чтобы скрыться от ненужного внимания, группе надо залечь на дно! На самое донное дно, что только есть в Тионее… Третья книга цикла, Лит-РПГ, но «доля» реала станет только больше. Добро пожаловать в мир Восхождения! Снова, и снова, и…



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