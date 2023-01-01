Град обреченный. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. Действие романа происходит в загадочном Городе, жители которого вовлечены в странный Эксперимент. Все они перенесены сюда из разных стран и эпох, все получают профессию с помощью распределительной машины, не учитывающей их образование и предпочтения. И правоверный коммунист Андрей Воронин, и офицер вермахта Фриц Гейгер, и космополит-философ Изя Кацман, и деревенский мужик дядя Юра, и американский профессор Дональд Купер, и робкий китаец Ван. У каждого – свои цели и стремления, каждый пытается найти свое место в этом необычном мире… По словам авторов, главная задача «Града обреченного» – «показать, как под давлением жизненных обстоятельств кардинально меняется мировоззрение молодого человека, как переходит он с позиций твердокаменного фанатика в состояние человека, словно бы повисшего в безвоздушном идеологическом пространстве, без какой-либо опоры под ногами…» Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань.



Град обреченный слушать на видеосервисе Wink.