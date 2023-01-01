Говорить с дочкой. Как? Самые сложные вопросы. Самые важные ответы. Валерия Фадеева
Wink
Аудиокниги
Говорить с дочкой. Как? Самые сложные вопросы. Самые важные ответы. Валерия Фадеева

Говорить с дочкой. Как? Самые сложные вопросы. Самые важные ответы. Валерия Фадеева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология, Медицина, здоровье, красота278 мин12+

Сюжет

Чем большей информацией о том, что с ней происходит, будет владеть ваша дочка-подросток, тем лучше она будет защищена от ошибок и неправильного понимания происходящего, и тем увереннее в себе и счастливее она будет. Вопросы, которые задают подростки своим мамам – трудные, и многие взрослые далеко не всегда находят ответы на них – кто-то в силу воспитания, а кто-то и в силу недостатка знаний. В этой аудиокниге вы найдете ответы на многие из самых насущных вопросов, которые может задать вам ваша взрослеющая дочка.

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