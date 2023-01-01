Говорить мирно в мире, полном конфликтов. То, что вы скажете, изменит ваш мир. Маршалл Розенберг (книга, 2020) слушать онлайн

«Говорить мирно» – значит общаться без насилия. Это практический метод применения концепции ненасильственного общения (ННО), разработанной автором этой книги. «Говорить мирно» – это способ контактировать с другими людьми, развивающий наше естественное чувство эмпатии. В первой части этой книги основное внимание уделяется механизму ННО задаются два главных вопроса, ответы на которые помогут понять, чем ННО отличается от других способов разрешения конфликтов. Во второй части этой книги обсуждаются перемены, происходящие с нами, когда нами управляет побуждение сделать жизнь лучше. В третьей части приводятся примеры применения ННО в качестве инструмента урегулирования конфликтных ситуаций в политике, бизнесе и образовании. На протяжении всей книги автор также делится своими идеями о необходимости перемен в экономике и правосудии для достижения мира на Земле.



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