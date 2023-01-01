Говорит и показывает Россия. Аркадий Островский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Говорит и показывает Россия» – это аудиокнига о том, какой путь прошла наша страна за последние десятилетия и куда сейчас ведет нас этот путь. В конце 80-х и самом начале 90-х годов на книжных полках появились романы писателей, за упоминание одного имени которых когда-то можно было поплатиться свободой, а то и жизнью, в новостях все меньше стали сообщать о блистательных завоеваниях социализма и все больше говорить правду, а в газетах – немыслимое ранее явление – критиковали власть, причем критика могла касаться даже фигуры генсека. Затем Советский Союз рухнул. И казалось, что у народа, еще недавно опрокидывавшего с постамента возвышавшийся напротив мрачного здания на Лубянке памятник Феликсу Дзержинскому, нет никакой возможности вернуться в прошлое. Но вот с экранов телевизоров, из радиоприемников и со страниц газет снова стали звучать до боли знакомые призывы, использоваться те же приемы, и возвращаться символы времени, которое казалось навсегда ушедшим.



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