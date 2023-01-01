WinkАудиокнигиГоворим по-французски. 400 упражнений для развития устной речи. Анна Иванченко
Говорим по-французски. 400 упражнений для развития устной речи. Анна Иванченко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки56 мин12+
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Сюжет
Аудиоприложение к книге Анны Иванченко "Говорим по-французски. 400 упражнений для развития устной речи". Настоящее учебное пособие направлено на формирование лексических навыков и развитие речевых умений. Книга представляет собой сборник из 400 упражнений с ключами, тематического словаря и заданий для повторения страноведческого материала, оформленных в приложение R
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