Говорим по-французски. 400 упражнений для развития устной речи. Анна Иванченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к книге Анны Иванченко "Говорим по-французски. 400 упражнений для развития устной речи". Настоящее учебное пособие направлено на формирование лексических навыков и развитие речевых умений. Книга представляет собой сборник из 400 упражнений с ключами, тематического словаря и заданий для повторения страноведческого материала, оформленных в приложение R



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