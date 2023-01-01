Государство. Платон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Платон – родоначальник европейской философии. Каждый кто собирается читать его диалоги, знает: из них вырос и загадочный неоплатонизм, и средневековая схоластика, и классическая философия. Зачастую древних авторов перестают читать, предполагая, что это потребует особой подготовки, однако диалоги Платона ошеломляют своей неожиданной простотой. «Государство» посвящено проблемам устройства идеального государства, основанного на высшей справедливости. В нем также содержится критический анализ шести форм государства, размещенных автором последовательно – от наилучшего к худшему: монархия, аристократия, тимократия, олигархия, демократия и тирания. В оформлении использована картина: Рафаэль Санти «Афинская школа», 1511.



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