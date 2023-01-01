Государство и революция. Владимир Ленин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Экономист и журналист, лидер подпольной партии и основатель первого в истории государства рабочих и крестьян, – мало кто другой повлиял на судьбу России и мира в XX веке так, как Владимир Ленин. Живет ли дело Ленина сегодня – вопрос открытый. А вот его книги – несомненно. Элиты могут сколько угодно договариваться о том, что литература, а что нет, какая форма – нормативная, а какая – маргинальная, но когда появляется литератор Ленин, все общепринятые каноны попросту девальвируются и отменяются. Все это еще раз подтверждает марксистский тезис о том, что подлинная литература есть, прежде всего, социальная практика. Государство и революция Эта сотня страниц – видимо, самое ценное, что есть в Ленине для сегодняшней России, – своеобразный антидот от фетишистского культа государства и вертикали власти. Еще не зная, что через несколько месяцев ему самому придется строить государство нового типа, Ленин с его поразительным инстинктом вождя убеждает – государство есть машина насилия, а поскольку цель социалистической революции – построение бесклассового общества, то государство – только временное явление, смысл функционирования которого при просвещенной диктатуре пролетариата – отмирание. Отомрет государство – и больше не надо бояться человека с ружьем.



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