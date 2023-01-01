Государственные реформы в России. Том 2. Василий Ключевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Миссия невыполнима? Что такое реформы в России? Как их начинать и чем это обычно заканчивается? Больше тысячи лет идет в этой стране вечная борьба Запада и Востока, рабства и свободы, разных мировоззрений, укладов и разных подходов к решению проблем. Варяги, удельные князья, монголы, московские государи, Петр Великий и его наследники – все они по-своему включались в эту борьбу с разных сторон, меняли расстановку сил, традиции и правила игры. Избранные главы из знаменитого курса лекций Василия Осиповича Ключевского – не только подробное описание этого квеста. Это последовательный и логичный анализ фактов, причин и следствий. Что еще надо для того, чтобы не наступать на те же грабли? Во втором томе берется за дело Петр I. В результате он «… не оставил после себя ни копейки государственного долга, не израсходовал ни одного рабочего дня у потомства, напротив, завещал преемникам запас средств, которыми они долго пробавлялись, ничего к ним не прибавляя. Его преимущество перед ними в том, что он был не должником, а кредитором будущего.» Ни больше, ни меньше.



Государственные реформы в России слушать на видеосервисе Wink.