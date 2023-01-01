Государственные реформы в России. Том 1. Василий Ключевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Миссия невыполнима? Что такое реформы в России? Как их начинать и чем это обычно заканчивается? Больше тысячи лет идет в этой стране вечная борьба Запада и Востока, рабства и свободы, разных мировоззрений, укладов и разных подходов к решению проблем. Варяги, удельные князья, монголы, московские государи, Петр Великий и его наследники – все они по-своему включались в эту борьбу с разных сторон, меняли расстановку сил, традиции и правила игры. Избранные главы из знаменитого курса лекций Василия Осиповича Ключевского – не только подробное описание этого квеста. Это последовательный и логичный анализ фактов, причин и следствий. Что еще надо для того, чтобы не наступать на те же грабли? В первом томе тактическая обстановка постепенно осложняется дураками, дорогами и всеобщим бардаком. Наступает время Петра начать с другого конца…



Государственные реформы в России слушать на видеосервисе Wink.