Государь. Никколо Макиавелли (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Государь» – самое известное и значительное произведение Никколо Макиавелли. В нем рассказывается о способах захвата власти, методах управления государством и о характеристиках правителя, необходимых для грамотного управления и удержания власти. Макиавелли допускал любые средства в борьбе за упрочение власти: обман, коварство, предательство, насилие – поэтому его труд получил весьма неоднозначную оценку современников и потомков, а католическая церковь внесла это сочинение в список запрещeнных книг. Помимо трактата «Государь» в сборнике представлены важнейшие политические труды флорентийского мыслителя, в которых получили развитие его самые смелые идеи.



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