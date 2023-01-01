Государь. Никколо Макиавелли (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Настоящий труд принадлежит перу одного из величайших итальянских философов и политических деятелей – Никколо Макиавелли. «Государь» по праву являлся настольной книгой многих выдающихся людей – известных политиков, глав государств, диктаторов, руководителей глобальных корпораций. Если Вы стоите на любой из ступеней карьерной лестницы, то «Государь» обязательно займет достойное место в Вашей профессиональной библиотеке, и, чем скорее Вы начнете изучение этой книги и примените полученные знания на практике, тем стремительнее и выше станет Ваше продвижение.



Государь слушать на видеосервисе Wink.