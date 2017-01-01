Государь. Александр Мазин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Время легенд. Время героев. Эпоха великих империй, головокружительных побед и сокрушительных поражений. Когда шатается трон империи, императорам приходится обращаться за помощью к варварам. Так было во времена Великого Рима, и ничего не изменилось за прошедшие восемь веков. Вот только варвары стали другими. Там, где когда-то стояли города готов и вандалов, теперь грозят врагам закаленные в битвах дружины русов. И их архонт, великий князь Владимир, готов поддержать императора Василия, привести в империю пять тысяч воинов – огромную армию по тем временам. Но за помощь императору придется заплатить. И не золото станет главной наградой. Не золото и даже не родство с императорским домом. То, что обретет Владимир в Царьграде-Константинополе, не обесценится и за тысячу лет. Не обесценится, но умножится многократно. [spoiler=Копирайт © Мазин А. В., 2017 © Оформление. ООО «Издательство „Э“, 2017 ©



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