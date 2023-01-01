Гость. Татьяна Ма (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Город Глухово, куда сбежала Злата,– это вам не столица. Здесь нет миллионов людей, злобных кредиторов и… бывшего мужа с его очередной пассией. Зато есть возможность начать новую жизнь – пусть и официанткой в небольшом кафе. А еще в это кафе любит заглядывать потомок местных аристократов и по совместительству – шеф детективного агентства Феликс Черкасов. Вот только он не единственный, кому приглянулась симпатичная девушка: таинственный гость приходит к ней ночами, пугает и заставляет дрожать от страха. А утром исчезает, будто его и не было. Правда ли, что поселившееся в съемной квартире Златы зло материально, или это лишь игра ее воображения? И какие тайны скрывает провинциальный городок, словно сошедший с фотографий девятнадцатого века?



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