Гость из склепа. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как-то раз двое приятелей нашли рядом с кладбищем пустой гроб. Один из друзей шутки ради улегся в него и попросил закрыть его крышкой. Приятель выполнил его просьбу. Примерно через минуту лежавший внутри попросил его выпустить, но крышка не поддавалась, несмотря ни на какие усилия. Приятель подковыривал ее и ломиком, и ножом – бесполезно. Внезапно тот, который был внутри, закричал ужасным голосом. Крышка откинулась – гроб был пуст.



Гость из склепа слушать на видеосервисе Wink.