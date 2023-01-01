Гость без приглашения. Наталия Антонова
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Аудиокниги
Гость без приглашения. Наталия Антонова

Гость без приглашения. Наталия Антонова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы443 мин16+

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О книге

Гости съезжались в загородный дом Никифора Твердохлебова. Впереди – празднование Нового года, веселье, радость. Ничего не предвещало беды! Но после полуночи хозяин дома решил спуститься в подвал за вином, откуда живым уже не вернулся… Подозрения полиции падают на Виталия, у которого Никифор увел невесту и сделал ее своей женой. Родители Виталия приходят за помощью к частному детективу Мирославе Волгиной, так как уверены, что их сын невиновен…

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Жанр
Детективы
Время
443 мин / 07:23

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