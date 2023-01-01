Гость без приглашения. Наталия Антонова (книга, 2020) слушать онлайн

Гости съезжались в загородный дом Никифора Твердохлебова. Впереди – празднование Нового года, веселье, радость. Ничего не предвещало беды! Но после полуночи хозяин дома решил спуститься в подвал за вином, откуда живым уже не вернулся… Подозрения полиции падают на Виталия, у которого Никифор увел невесту и сделал ее своей женой. Родители Виталия приходят за помощью к частному детективу Мирославе Волгиной, так как уверены, что их сын невиновен…



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