Госпожа «Нет». Книга 2. Любовь без ошибок. Екатерина Каблукова,Татьяна Ковалева
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Госпожа «Нет». Книга 2. Любовь без ошибок. Екатерина Каблукова,Татьяна Ковалева

Госпожа «Нет». Книга 2. Любовь без ошибок. Екатерина Каблукова,Татьяна Ковалева (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези426 мин16+

Сюжет

«Любовь без ошибок» – фантастический роман Екатерины Каблуковой и Татьяны Ковалёвой, вторая книга цикл «Госпожа „Нет“», жанр любовная фантастика, романтическая фантастика. В далекой-далекой галактике. Он могущественный император Альвиона, и любовь не может входить в его планы. Тем более, любовь к бывшему межмировому адвокату, женщине разведенной. Но судьба как-то с насмешкой отнеслась к долгу монарха. И если рядом любимая женщина, которая никогда не станет твоей… Как поступить? Эмбер Дарра лучше всех знает, на ком должен жениться император. И на ком не должен. И как быть ей, когда в сердце просыпается чувство, которого не должно быть?

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Фэнтези

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