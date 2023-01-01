WinkАудиокнигиГоспожа Бовари. Гюстав Флобер
Госпожа Бовари. Гюстав Флобер (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика897 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Госпожа Бовари (Madame Bovary, 1857) – плод шестилетнего труда и первое опубликованное произведение Флобера, титулованного «отца современного романа». Главной темой «Госпожи Бовари» стал извечный конфликт между иллюзией и реальностью. "…художник с талантом Флобера ухитряется превратить убогий, �по его собственным представлениям, мир,.. – в один из совершеннейших образцов поэтического вымысла…" Владимир Набоков «Лекции по зарубежной литературе»
Госпожа Бовари слушать на видеосервисе Wink.