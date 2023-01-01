Госпожа Бовари. Гюстав Флобер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Гюстав Флобер (1821 – 1880) – французский писатель, получивший известность после судебного процесса, на котором роман «Госпожи Бовари» обвинялся в «оскорблении нравственности». Позже роман был признан едва ли не самым совершенным творением во всей французской прозе. Главной темой Госпожи Бовар�и стал извечный конфликт между жизнью придуманной и подлинной. Героиня романа – Эмма Бовари – страстная натура, ради Любви пожертвовала всем: репутацией, состоянием, счастьем ребенка. Можно было бы сказать, что госпожа Бовари это французская Анна Каренина, если бы Флобер не написал свой знаменитый роман раньше, в 1857 году.



Госпожа Бовари слушать на видеосервисе Wink.