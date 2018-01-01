WinkАудиокнигиГоспожа Бовари. Гюстав Флобер
Госпожа Бовари. Гюстав Флобер (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика884 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Шарль Бовари, закончив колледж, по решению матери начинает изучать медицину. Он оказывается не очень смышлeн, и только природная старательность и помощь матери позволяют ему сдать экзамен, и получить место врача в небольшом провинциальном французском городке в Нормандии. Стараниями все той ж�е матери он женится на местной вдове, малопривлекательной, но обеспеченной женщине, которой уже за сорок. Однажды, отправившись по вызову к местному фермеру, Шарль знакомится с его дочерью, Эммой, молодой симпатичной девушкой, в которую влюбляется без памяти… Перевод: Н. Маргулис ©
Госпожа Бовари слушать на видеосервисе Wink.