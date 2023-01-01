Господство клана Неспящих. Книга 4. Дем Михайлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Под псевдонимом Дем Михайлов публикует свои произведения Руслан Алексеевич Михайлов (род. 23 ноября 1979) – писатель, работающий в жанре фэнтези. Он автор нескольких циклов романов и один из основоположников жанра LitRPG, основанного на субкультуре популярных ролевых компьютерных игр. «Господство клана Неспящих» – сериал по «Миру Вальдиры». В первых книгах цикла его главный герой Ростислав Грохотов, оставшись без работы, согласился на предложение старого знакомого сыграть за деньги и пройти квест в виртуальном мире Вальдиры – в паре с девушкой по имени Кира. Удача поначалу сопутствует Ростиславу, играющему под ником Росгард. Он становится обладателем уникального заклинания, открывающего новые локации, а также реликтовых артефактов. Слава о Росгарде распространяется по просторам Вальдиры. Что сразу же привлекает внимание сильных этого виртуального мира, и Рос становится желанной добычей различных кланов. В четвeртой книге события получают дальнейшее развитие. Ростислав понимает: как только всем станет известно, кто Навигатор и кому принадлежит уникальное заклинание, за ним сразу же устроят охоту и в виртуальности, и в реальной жизни. Герой чувствует, что произойдeт это совсем скоро, ведь клан Неспящих следует за ним по пятам. В то же время Рос проводит авантюрные миссии со своей новой командой, в которую вступила и Кира. Очередной сюрприз и следующий вызов ждут нашего героя в подземельях Альгоры. Хотите знать подробности? Слушайте!



Господство клана Неспящих слушать на видеосервисе Wink.