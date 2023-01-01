Господа Головлевы. Михаил Салтыков-Щедрин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман замечательного русского писателя, сатирика, публициста М.Е. Салтыкова-Щедрина (1828 – 1889 гг.) – это история одной помещичьей семьи. Непростые взаимоотношения между «любимчиками» и «постылыми» показаны с глубоким психологизмом и тонким юмором. «Из Погорелки являлись к Иудушке гонцы, сначала редко, потом чаще и чаще. То рыжичков в Погорелке не родилось, то огурчики от дождей вышли с пятнышками, то индюшки, по нынешнему вольному времени, переколели, „да приказал бы ты, сердечный друг, карасиков в Дубровине половить, в коих и покойный сын Павел старухе матери никогда не отказывал“. Иудушка морщился, но открыто выражать неудовольствие не решался. Жаль ему было карасей, но он пуще всего боялся, что мать его проклянет. Он помнил, как она раз говорила: приеду в Головлево, прикажу открыть церковь, позову попа и закричу: „Проклинаю!“ – и это воспоминание останавливало его от многих пакостей, на которые он был великий мастер». Над аудиокнигой работали: Режиссер Марина Константинова Музыкальный редактор Виктор Бакин



Господа Головлевы слушать на видеосервисе Wink.