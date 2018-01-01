Господа Головлевы. Михаил Салтыков-Щедрин (книга, 2020) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет один из лучших образцов русской классической литературы мирового уровня от великого русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина – «Господа Головлевы». Книга прочитана популярным артистом, режиссером и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. «Вижу в Салтыкове-Щедрине не только выдающегося писателя своего народа, но фигуру мирового значения.» Теодор Драйзер «Она так хороша, что невольно рождает мысль, отчего Салтыков вместо очерков не напишет крупного романа? <…> „Семейный суд“ мне очень понравился, и я с нетерпением ожидаю продолжения – описания подвигов „Иудушки“. Иван Тургенев «Семья была дикая и нервная, отношения между членами еe отличались какой-то звериной жестокостью, чуждой всяких тeплых родственных сторон об этих отношениях можно отчасти судить по повести „Семейство Головлeвых“, где Салтыков воспроизвeл некоторые типы своих родственников.» Николай Белоголовый «В нашей литературе, в среде вполне русских культурных типов, каковы Чичиков, Ноздрeв, Собакевич, Коробочка, Простаков, Плюшкин и пр., недоставало только этого самого Иудушки, и г. Щедрин вполне удачно восполнил этот важный пробел» Русское богатство. – 1880. – № 6. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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