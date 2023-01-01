WinkАудиокнигиГорячий снег. Юрий Бондарев
Горячий снег. Юрий Бондарев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История, Классика1038 мин12+
Аудиокнига в подписке «Аудиокниги Литрес»
Сюжет
Ю. В. Бондарев (1924) – известный русский писатель, воевавший в годы войны под Сталинградом, в Польше и на границе с Чехословакией. В романе «Горячий снег» автор повествует о сталинградских событиях, одном из решающих моментов Великой Отечественной войны, оттого жизнь и смерть героев романа обре�тают особую весомость и значительность, а смерть понимается как нарушение высшей справедливости и гармонии.
Горячий снег слушать на видеосервисе Wink.