Горячий снег. Юрий Бондарев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ю. В. Бондарев (1924) – известный русский писатель, воевавший в годы войны под Сталинградом, в Польше и на границе с Чехословакией. В романе «Горячий снег» автор повествует о сталинградских событиях, одном из решающих моментов Великой Отечественной войны, оттого жизнь и смерть героев романа обре�тают особую весомость и значительность, а смерть понимается как нарушение высшей справедливости и гармонии.



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