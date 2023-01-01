Горячее сердце (аудиоспектакль). Александр Островский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Горячее сердце" – одна из самых знаменитых пьес А.Н.Островского, говоря о которой специалисты, прежде всего, отмечают остроту ее сатирического звучания. Жизнь именитого купца Курослепова проходит в беспробудном пьянстве. Его вторая жена Матрена изменяет ему с приказчиком, ворует мужни�ны деньги и всячески притесняет дочь Курослепова от первого брака Парашу. Сюжет закручивается вокруг пропажи крупной суммы денег. Радиоверсия спектакля МХАТ СССР им. М.Горького (спектакль был поставлен в 1926 году режиссером К.Станиславским) Запись 1950 г.



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