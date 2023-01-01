Городской патруль. Алекс Орлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Скромный молодой человек живет в большом городе среди людей и киборгов, служит в филиале субраферской компании. В силу стечения обстоятельств он становится объектом внимания со стороны бандитских группировок, спецслужб – и даже инопланетян, прилетевших, чтобы вернуть нечто, захваченное на �их планетах алчными косморазведчиками. А еще его принимают за известного экологического террориста, и это делает героя привлекательным для романтичных девушек и неприятностей, связанных с полицией и прокуратурой…



Городской патруль слушать на видеосервисе Wink.