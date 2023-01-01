Город мертвецов. Альбина Нури (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Инна считает себя успешной: у нее, бывшей воспитанницы детского дома, собственная квартира, престижная работа, да к тому же она получила долгожданное повышение. На майские праздники Инна отправляется к подруге, но путает автобусы и вместо Светлых Полян попадает в Старые. Место глухое и даже пугающее, городок почти заброшен, автобусы ходят не каждый день. Пытаясь выбраться оттуда, Инна бродит по улицам в поисках такси, вступается за мальчика, которого бьет отец, получает удар по голове и теряет сознание. Приходит в себя девушка уже на вокзале родного города, не понимая, как сюда попала, и обнаружив, что при ней нет ни денег, ни документов, ни сумки. Но и это еще не все! Оказывается, что отсутствовала она необъяснимо долго, а Старых Полян не существует уже много лет… Инна пытается разобраться, что же с ней случилось, и понимает, что ей придется вернуться за ответами в загадочный город-призрак.



Город мертвецов слушать на видеосервисе Wink.