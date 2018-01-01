Город Левиафанов. Екатерина Верхова (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Екатерины Верховой – «Город Левиафанов», вторую в серии «Город Бегемотов». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Сашей Брежневой. Жизнь прекрасна и удивительна. По крайней мере, я себя в этом изо всех сил убеждаю. Ну и что, что я – неопытная новообращенная ведьма? Да и какая разница, кого там из нижнего мира сосисками приманивать? Теперь я точно знаю, что нет ничего невозможного. Демоны, нефилимы, ведьмы, Воины Духа – к этому я уже привыкла, ждем, что еще подкинет судьба. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Город Левиафанов слушать на видеосервисе Wink.