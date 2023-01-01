Гормоны и химия мозга. Знания, которые не займут много места. Е. Шаповалов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Влияние гормонов на жизнь человека огромно. Даже то, что принято считать исключительно сферой психологии, – чувства и эмоции человека, – возникают в результате химических изменений в мозге. Небольшой орган весом около полутора килограммов совершеннее лучшего компьютера. Он позволяет воспринимать окружающую действительность, познавать мир, сохранять в памяти увиденное и услышанное. Да и просто функционировать! Эта книга – о тех тайнах мозга, что уже постигнуты учеными, и о тех, что только предстоит разгадать. Как мозг получает сигналы от других органов чувств и передает им команды? Как работает память? Как можно воздействовать на стресс? Об этом и о многом другом – в нашей книге.



Гормоны и химия мозга слушать на видеосервисе Wink.