Горгий. Федон. Платон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Платон – один из величайших творческих умов античности. Его литературное наследие принадлежит не только истории античной философии, но и истории античной литературы. Как мастер художественного слова Платон создал и довел до совершенства жанр диалога. В настоящем издании представлены диало�ги «Горгий» и «Федон». В «Горгии» Платон словами Сократа рассказывает миф о том, как Зевс учредил суд над мертвыми, который вершат его сыновья Минос, Радаманта и Эак. В «Федоне» говорит об идее воздаяния и развертывает систему доказательств бессмертия души.



Горгий слушать на видеосервисе Wink.