Горечь пепла. Артем Каменистый (книга, 2020) слушать онлайн

"Горечь пепла" – фантастический роман Артема Каменистого, жанр героическая фантастика, боевое фэнтези. Гигран – парадоксальный мир разделенный Срединным хребтом. Мир, где отдельные северные страны дошли до эпохи технической революции, а юг о сложной технике даже не помышляет. Зачем она, если там не забыли магию? С ее помощью собирают богатые урожаи на полях, ведут корабли по океанам и даже осваивают Крайний Юг – самое негостеприимное место на свете, где до сих пор не утихли отголоски древней катастрофы. Церковники, маги и светские власти прилагают все силы для того, чтобы эти отголоски оставались отголосками, а не зашумели во всю мощь. И рашмеры – один из инструментов, позволяющий контролировать юг. Изгои, отобранные из рядов преступников и живущие на магических поводках, люди, сумевшие пережить знакомство с древним пепельным ядом и почерпнувшие от него нечеловеческую силу и быстроту. Они способны сражаться против опасных полярных тварей чуть ли не на равных и действовать там, где обычного человека пепел убьет в считанные минуты. Но даже у слуг церкви есть предел выживаемости, и потому они не приближаются к самым зараженным местам. Вот только древний пепел – тот еще непоседа. Если понадобится, он сам к тебе придет.



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