Горе от ума. Молодые супруги. Студент. Александр Грибоедов
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Горе от ума. Молодые супруги. Студент. Александр Грибоедов

Горе от ума. Молодые супруги. Студент. Александр Грибоедов (книга, 1824) слушать онлайн

1824, Аудиокнига
Классика, Драматургия382 мин12+
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Сюжет

Горе от ума Судьбу комедии «Горе от ума» предрек Пушкин: «половина [стихов] должна войти в пословицу». Его пророчество сбылось. "Служить бы рад, прислуживаться тошно". "Счастливые часов не наблюдают" – эти и многие другие фразы стали крылатыми, обессмертив комедию. Умен же Чацкий или глуп – можно размышлять бесконечно. Молодые супруги Вольная переделка популярной комедии французского драматурга, своего рода дань литературе XVIII века. Студент Комедия «Студент» – плод иронического подтрунивания над поэтами-современниками, писавшими в сентиментально-элегической манере. Главный герой приехал в столицу из провинции в качестве начинающего литератора...

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