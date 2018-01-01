Горе от ума (аудиоспектакль). Александр Грибоедов (книга, 1824) слушать онлайн

Сюжет

Эта комедия входит в золотой фонд отечественной классики. Школьники доныне пишут по ней сочинения, критики и литературоведы по сей день спорят, есть ли в этой сатире на московское общество положительный герой. В ней все в той ли иной мере комичны, не исключая неистового разоблачителя чужих пороков Чацкого. В богатой галерее образов, представленных в пьесе, мастерски показан и чиновничий мир, и сановное дворянство, и крепостники-помещики, и люди «передовых» взглядов, предвестники декабристов. А каков язык произведения! Реплики персонажей давно разошлись на цитаты, превратились в афоризмы. Даже тем, кто никогда не читал этой пьесы или забыл, о чeм она, знакомы крылатые выражения: «Счастливые часов не наблюдают» «И дым отечества нам сладок и приятен» «Свежо предание, а верится с трудом» «Служить бы рад – прислуживаться тошно!» «Блажен, кто верует: тепло ему на свете!» «Учились бы, на старших глядя» «Ах, злые языки страшнее пистолета» «Учeностью меня не обморочишь» «Грех не беда, молва не хороша». И многие другие… Послушайте бессмертную комедию гениального драматурга в исполнении мастеров художественного слова. ©



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