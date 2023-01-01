Горе от ума. Александр Грибоедов (книга, 1824) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" представляет бессмертное произведение А.С.Грибоедова «Горе от ума». Комедия разлетелась на крылатые фразы, четверостишья, выражения, еще не успев стать общеизвестной. Это ли не истинное признание!? Предлагаем нашим слушателям в который раз насладиться чистотой и меткостью русского языка, сокровищницей мудрости и острой иронии. Время пролетит незаметно, ведь по мнению Грибоедова «счастливые часов не наблюдают»…



Горе от ума слушать на видеосервисе Wink.