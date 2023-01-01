Горе от ума. Александр Грибоедов
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Горе от ума. Александр Грибоедов

Горе от ума. Александр Грибоедов (книга, 1824) слушать онлайн

1824, Аудиокнига
Русская литература, Классика173 мин12+

Сюжет

"Школьная библиотека" представляет бессмертное произведение А.С.Грибоедова «Горе от ума». Комедия разлетелась на крылатые фразы, четверостишья, выражения, еще не успев стать общеизвестной. Это ли не истинное признание!? Предлагаем нашим слушателям в который раз насладиться чистотой и меткостью русского языка, сокровищницей мудрости и острой иронии. Время пролетит незаметно, ведь по мнению Грибоедова «счастливые часов не наблюдают»…

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