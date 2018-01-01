Горе от ума. Александр Грибоедов
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Горе от ума. Александр Грибоедов

Горе от ума. Александр Грибоедов (книга, 1824) слушать онлайн

1824, Аудиокнига
Классика, Драматургия129 мин12+
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Сюжет

"Горю от ума" – знаменитой комедии Грибоедова уже более полутора столетий, но живописная картина нравов, галерея живых типов и вечно острая ирония по-прежнему волнуют и увлекают читателей, уча их чистоте и меткости русского языка, понятиям чести, достоинства и благородства. ©

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