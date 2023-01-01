Горе от ума. Александр Грибоедов (книга, 1824) слушать онлайн

Сюжет

Действие пьесы происходит в России, в двадцатые годы XIX века. В дом старого московского барина Павла Афанасьевича Фамусова, управляющего в казенном месте, убежденного крепостника и яростного противника просвещения, неожиданно в возвращается его бывший воспитанник Александр Андреевич Чацкий. Он давно влюблен в дочь Фамусова Софью и ждет не дождется встречи с ней. За три года до описанных в комедии событий Чацкий, желавший исполнить свой долг перед Отечеством и честно ему служить, «обливаясь слезами», расстался с Софьей и отправился сначала в Петербург, а затем учиться за границу. Возвратившись из беспокойной Европы, охваченной революционным движением и национально-освободительной борьбой, Чацкий полон мыслей о свободе личности, равенстве и братстве. Он очень умен , и несмотря на то, что еще очень молод, уже обладает достаточно богатым жизненным опытом и прекрасно понимает, что происходит в стране. Он видит, что в Москве мало что изменилось – «дома новы, но предрассудки стары»; все то же процветающее крепостничество, лицемерие, невежество и лжепатриотизм. Война с Наполеоном закончилась и она еще на памяти у героев, но послевоенное ликование утихло. Все вернулось на «круги своя». Чацкий осознает, что в этом обществе нет для него места, единственное, что его удерживает, это любовь к Софье. Но и здесь его постигает разочарование. Он узнает, что его место в сердце возлюбленной занял секретарь Фамусова Молчалин, хитрый, лицемерный, льстивый и двуличный человек, представление которого о счастье связано лишь с удачной карьерой, положением в обществе, богатством и удачной женитьбой. Спектакль Государственного Академического Малого театра. Запись 1950 года. Постановка П. М. Садовского, Режиссер-постановщик Б. И. Никольский Исполнители: П.М. Садовский, И. А. Ликсо, С. Н. Фадеева, М. М. Садовский, М. И. Царев, Н. А. Соловьев, Е. М. Шатрова, Н. И. Рыжов, В. Н. Рыжова, Е. Д. Турчанинова, А. А. Яблочкина, Н. А. Светловидов. В остальных ролях заняты артисты театра.



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