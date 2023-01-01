Гордость и предубеждение (спектакль). Джейн Остин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как правильно строить отношения? Как разобраться, кто заслуживает вашего внимания, а кто его не достоин? Можно ли судить по внешнему красивому облику? Сколько нужно времени, чтобы убедиться в достоинствах и недостатках вашего партнера? А насколько уместна гордость? А если я заблуждаюсь в оценке дорогого мне человека, тогда как мне быть? Как удачно выйти замуж? Впервые в радиопостановке – известнейший роман нравов Джейн Остин "Гордость и предубеждение". В постановке задействованы ведущие артисты театра и кино: Юрий Васильев, Евгения Добровольская, Никита Ефремов и другие.



Гордость и предубеждение (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.