Гордость и предубеждение (сокращенный пересказ). Джейн Остин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Гордость и предубеждение" – роман, неподвластный времени. Поразительный по глубине и психологизму, написанный легким прозрачным языком, он повествует о судьбе молодой женщины и ее любви – нелегкой, полной неуверенности, ошибок и сомнений. Эта книга была самой любимой для многих поколений женщин всего мира. Ею зачитывались в аристократических гостиных, литературных салонах и сельских усадьбах, ее прятали от родителей гимназистки, для которых роман Джейн Остин становился буквально «школой жизни». И сейчас эта книга, навеки вошедшая в золотой фонд мировой литературы, не утратила ни капли своего неподражаемого очарования, изысканности и блеска… Книга в пересказе Ольги Петровой.



Гордость и предубеждение (сокращенный пересказ) слушать на видеосервисе Wink.